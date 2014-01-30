У Кіровограді суд відпустив заарештованого викладача КДПУ ім. Винниченка

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі кіровоградського Евромайдана, сьогодні апеляційний суд Кіровоградської області, заслухавши свідків, постановив задовольнити апеляційну заяву захисту Ратушняка та скасувати рішення Кіровського районного суду від 28 січня про арешт на 60 діб.

Захисник обвинуваченого Лана Кевицька заявила про грубе порушення законодавства з боку судді Кіровського районного суду Євгена Завгороднього, який, за її словами, згідно із законом не мав права в даному разі обирати настільки сувору міру запобіжного заходу. Захисник виступила з вимогою скасувати це рішення.

Читайте такожЗМІ: У Кіровограді заарештовано десять активістів (список)Прокурор у свою чергу повідомив, що на момент обрання запобіжного заходу арешт був виправданий, проте в силу нових обставин, встановлених слідством, вважає, що подальше утримання під вартою має вирішуватися на розгляд суду.

Свідки охарактеризували кандидата педагогічних наук, викладача Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Ратушняка виключно позитивно, також повідомили, що чітко чули виступ Ратушняка на мітингу 26 січня і, за їхніми словами, жодних закликів до штурму в його промові не було.

Ратушняка звільнили в залі суду під особисте зобов'язання. Тобто він зобов'язаний на першу вимогу прибути до слідчого, а також повідомляти йому про зміну місця проживання.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Кіровський районний суд Кіровограда заарештував на два місяці активіста місцевого Євромайдану, кандидата педагогічних наук, викладача Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Олександра Ратушняка. Йому інкримінують хуліганство і заклики до штурму ОДА та підбурювання до протиправних дій.

26 січня у Кіровограді близько 1 тисячі людей провели мітинг і пройшли ходою центральною вулицею міста, заблокувавши при цьому одну дорожню смугу.

Активісти вигукували "Банду геть!", "Кіровоград, вставай!", і "Приєднуйся до нас". Дорогою колона збільшилася, кіровоградці приєднувалися до ходи. Колону активістів супроводжувалиміліціонери.

Біля пам'ятника Богдана Хмельницького думки активістів розділилися: більш радикальні пропонували повертатися на площу Кірова для штурму облдержадміністрації, інші - не готові на це піти. Після радикальних закликів деякі люди почали розходитися.

У підсумку вирішили збирати наступне віче 28 січня в 10:00, причому закликали приходити тільки чоловіків.

Під час мітингів двом активістам Євромайдану, батькові та сину Шмиленкам, розбили голову. За словами постраждалих, удари гумовим молотком завдали "тітушки".