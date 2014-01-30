Янукович звернувся до українців: "Влада виконала усі свої зобов’язання"

Звертаючись до співвітчизників, Янукович наголошує: «Звертаюся до вас із почуттям великої тривоги й турботи про життя і здоров’я багатьох людей, які втягнуті в протистояння безвідповідальними політиками. На превеликий жаль, це протистояння не обійшлося без жертв. Сьогодні вночі Україна зазнала ще однієї втрати - передчасно помер під час виконання службових обов’язків із забезпечення громадського порядку в Києві капітан внутрішніх військ Дмитро Васильович Дунець. Цими днями Україна, як знаємо, прощалася із загиблими в цьому протистоянні молодими людьми. Відомо також, що постраждали люди від перенапруження, холоду, зіткнень. Кожен такий випадок залишає глибокий і болісний слід у наших серцях. І кожен із нас запитує - в ім’я чого страждають люди? Чому політики не закликають до миру, спокою та порозуміння, а навпаки - розбурхують ще більше настрої своїми невиваженими і безвідповідальними заявами, думаючи про власні рейтинги більше, ніж про життя та здоров’я людей».

Читайте такожЯк Партія регіонів «скуштувала» президентського батога За словами Януковича, у процесі переговорів з мирного врегулювання протистояння «ми дійшли конкретних домовленостей з представниками опозиції. Усі зобов’язання, які влада взяла на себе, ми виконали. В тому числі парламент ухвалив закон про амністію, який гарантує учасникам протестів свободу та звільнення тих осіб, які були затримані під час конфліктів».

Однак, зазначає Янукович, «опозиція продовжує нагнітати ситуацію, закликає людей стояти на морозі задля політичних амбіцій кількох лідерів. Я думаю, що це неправильно. Переконаний, ми повинні зрозуміти - нема майбутнього у держави й народу, якщо політичні інтереси окремих груп поставлені вище існування самої України».

«Я ще раз прошу і звертаюся до людей, звичайних громадян, моїх співвітчизників: зробімо все задля миру і спокою, задля нормального життя країни. Зі свого боку я з якнайбільшим розумінням і прихильністю буду ставитися до потреб і прагнень людей, враховуючи ті помилки, які бувають у кожної влади, бо ж помилок не припускається лише той, хто нічого не робить. Вірю, що ми разом зуміємо повернути життя України і всіх людей у мирне і спокійне русло», - йдеться у Слові глави держави до громадян України.

Як повідомляв УНІАН, найбільш масові в історії держави акції протесту розпочалися в Україні після того, як в ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту посилилися після того, як 16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла пакет так званих «диктаторських законів», що обмежують права і свободи громадян. 19 січня на вул. Грушевського розпочалося протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні громадян поранені, є загиблі, сотні заарештовано.

28 січня ВР скасувала закони від 16 січня, однак цей закон ще не підписано.

29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка про амністію затриманих учасників Євромайдану. Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.

Сьогодні голова ВР підписав закон про амністію і направив його на підпис Президентові.

Сьогодні, 30 січня, народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк заявив, що мітингувальники не звільнятимуть Майдан Незалежності чи інші зайняті раніше позиції. Сиротюк наголосив, що в останні дні у регіонах України почали відбуватися «масові арешти учасників Революції гідності, обшуки в офісах, затримання, люди почали зникати». «Влада масово взяла заручників, а потім сказала: давайте ухвалимо закон, згідно якого ви очищаєте Майдан, а ми відпускаємо заручників. Очевидно, що є неприйнятним такий акт. Якщо влада насправді хоче говорити з українським народом, вона повинна чітко сказати позицію, що жоден учасник мирних зібрань не буде переслідуватися, без будь-яких умов», - сказав депутат.

Крім того, нагадаємо, серед вимог Майдану та опозиції було повернення до Конституції 2004 року та парламентсько-президентської республіки, формування технічного уряду, дострокові вибори Президента і Верховної Ради України.