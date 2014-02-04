Уряд України тримає заручників – Брок

Про це він заявив у Європарламенті під час прес-конференції за результатами візиту Спеціальної делегації Європарламенту до України, яку він очолював, пише Українська правда.

"В законі про амністію є умови, що люди будуть звільнені з-під арешту тільки після того, як мітингувальники залишать адмінбудівлі. Таким чином, можна сказати, що уряд України тримає заручників", - сказав Брок, коментуючи закон про амністію, ухвалений пропрезидентською більшістю у парламенті.

Він закликав імплементувати закон про амністію без жодних умов.

Європарламентар також заявив, що в Україні не поважаються фундаментальні демократичні принципи та громадянські свободи.

"Ситуація з правами людини в Україні є неприпустимою. Людей кидають у в'язниці, їх б'ють, піддають тортурам, багато активістів зникли", - додав він, цитує політика прес-служба "Батьківщини".

У зв'язку з цим Брок заявив, що ті, хто винен у насильстві, не повинні отримувати візи, а щодо їх банківських рахунків потрібно провести розслідування.

Він ще раз повідомив, що вже цього тижня Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон продовжить переговори в Україні задля мирного розв'язання політичної кризи, а при потребі делегація Європарламенту може ще раз прибути до Києва.