Норми "законів 16 січня" продовжують діяти - Пинзеник

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

“Закони, які були прийняті 16 січня, які спровокували серйозне загострення конфлікту в Україні, не скасовані”, - сказав Пинзеник і додав, що в цьому питанні є певні “юридичні проблеми”.

Зокрема, пояснив Пинзеник, до 16 січня “у тексті Кримінального кодексу України не було такої статті, яка називається “Напад”. Це стаття 151-1”.

Водночас там є примітка, додав він, у якій ідеться про те, що кодекс доповнено було цією статтею згідно із законом від 16 січня, який втратив чинність на підставі закону від 28 січня. “Тобто, проголосувавши закон, наслідком цього голосування не стало застосування норм скандальних законів 2014 року”, - сказав Пинзеник.

Він запропонував підготувати “дзеркальний” закон, яким можна буде замінити норми, ухвалені 16 січня, на ті, які діяли до 16 січня.

Довідка УНІАН. 16 січня у Верховній Раді народні депутати від Партії регіонів та КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів та одну постанову.

Зокрема, ВР прийняла закон депутатів-«регіоналів» Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який містив ряд норм, що суттєво обмежували права та свободи громадян.

Ухвалення цих законів спровокувало зіткнення мітингувальників і правоохоронців у Києві, а потім – по всій Україні. Сотні людей поранені, є вбиті. Сотні громадян заарештовані.

28 січня парламент скасував усі закони, ухвалені 16 січня, а також ухвалив чотири закони на заміну чотирьох скасованих.

2 лютого набули чинності закон про амністію учасників акцій протесту після звільнення зайнятих адміністративних будівель і закон про скасування прийнятих Верховною Радою «законів 16 січня».