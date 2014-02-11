ЄС може ввести санкції проти влади України до кінця лютого - віце-президент Європарламенту

Про це віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич заявив у інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

"Після ухвалення резолюції нам потрібно кілька тижнів для того, щоб Європейська рада міністрів закордонних справ (Foreign Affairs Council) прийняла відповідне рішення. Воно має бути одностайним...Після ухвалення резолюції такий список (список людей, проти яких буде вжито санкцій - ред.) підготують дипломатичні кола Євросоюзу та країн — членів ЄС. Його обговорять на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, а остаточне рішення буде увалено до кінця лютого", - сказав віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич.

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Він також підкреслив, що жодних грошей чи фінансової допомоги не буде надано, якщо Україна не розпочне реальних економічних реформ.

"Фінансову підтримку надають не для того, щоб її розпорошили, а для того, щоб вона дала вигоду економіці. Її слід використати так, як колись у Польщі, Угорщині чи Чехії, коли вона дала поштовх до значних позитивних змін у цих країнах. Спочатку економічні реформи просувалися доволі болюче, але згодом їх результати стали очевидними, вони вражали", - наголосив Протасивеч.

Віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич назвав Конституцію-2004 року недосконалою, але, на його погляд, вона краща за ту, що діє зараз.

"Але рішення про те, який конституційний порядок має бути в державі, повинні приймати самі українці. Ми можемо надавати хіба що консультаційну допомогу. І навіть не Євросоюз, а Рада Європи — організація, членом якої є Україна. Там є Венеціанська комісія, мета якої полягає у наданні допомоги країнам-членам у законодавчих реформах. На мою думку, ЄС має утриматися від впливу на конституційні процеси в Україні. Натомість Брюссель повинен заохочувати українську владу та всі політичні еліти тісно співпрацювати з Венеціанською комісією, щоб реформувати вашу законодавчу систему, створити демократичну прозору адміністративно-законодавчу систему управління", - сказав Протасевич.

Він також висловився за проведення відкритого розслідування з метою покарання відповідальних за застосування надмірної сили міліцією проти учасників протестів.