МЗС прагне скасувати візовий режим між Україною та Євросоюзом

У 2008 році Міністерство закордонних справ розраховує почати переговори з Європейським Союзом про відміну візового режиму для українців.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«На цей рік ми запланували собі і обов`язково поставимо питання перед ЄС про початок переговорів про відміну візового режиму взагалі. Хай це середньострокова мета, але ми до неї настирливо прагнутимемо», - сказав В.ОГРИЗКО.

Міністр нагадав, що минулого року було підписано угоду про спрощення візового режиму з Євросоюзом.

«Одержано дуже непоганий результат, дійсно орієнтований на людей. Ми сьогодні даємо їм можливість відчути, що вони не відрізані від Європи, що у них з`явилося значно більше шансів спокійно і вільно подорожувати», - сказав В.ОГРИЗКО.