Якщо ВР скасує недоторканність депутатів, прокуратура діятиме ”відповідним чином”
14:14, 12 січня 2008Політика
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Про це заявив Генпрокурор
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що Генпрокуратура діятиме відповідним чином у разі, якщо Верховна Рада скасує депутатську недоторканність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що це є особистим правом політиків, однак якщо відповідний закон буде ухвалено, то Генпрокуратура прийме його до виконання.
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