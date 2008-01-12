Якщо ВР скасує недоторканність депутатів, прокуратура діятиме ”відповідним чином”

14:14, 12 січня 2008
Політика
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Про це заявив Генпрокурор

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що Генпрокуратура діятиме відповідним чином у разі, якщо Верховна Рада скасує депутатську недоторканність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що це є особистим правом політиків, однак якщо відповідний закон буде ухвалено, то Генпрокуратура прийме його до виконання.

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