На Майдані - понад 30 тисяч осіб, на Грушевського та Володимирському узвозі будують барикади

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники активно прибирають сміття з Майдану Незалежності і використовують його для зміцнення барикад.

Велика кількість мітингувальників курсує від Майдану Незалежності до вулиці Грушевського з металевими щитами, дерев'яними піддонами та купою каміння.

Зі сцени Майдану оголошують про зміцнення кордонів барикад на колишніх майданівських позиціях.

Також мітингувальники повернулися на вулицю Грушевського і відновлюють барикади. Їх близько 1,5 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, міліція вишикувалася біля стадіону «Динамо».

Також раніше на Грушевського внутрішні війська встановили залізобетонну конструкцію.

Крім того, мітингувальників відновлюють барикади на вулиці Хрещатик з боку Європейської площі.

Також група протестувальників наблизилася до «Українського дому». Частина мітингувальників встановлює барикади на вулиці Трьохсвятительській.

Крім цього, мітингувальники, які сьогодні вранці пішли в наступ і витіснили правоохоронців на вул. Грушевського, встановлюють барикаду на Володимирському узвозі.

Також вони перекривають рух транспорту Володимирським узвозом, біля філармонії.

Вони встановлюють дві лінії барикад з дерев'яних піддонів, залізних пластин, бочок, палиць та інших пристосувань.

Узвозом продовжують курсувати карети швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці мітингувальники пішли в наступ і витіснили правоохоронців з Майдану на вул. Грушевського. Вони знову захопили Український дім, Жовтневий палац і почали відновлювати барикади на Грушевського, на Трьохсвятительській і на Володимирському узвозі.