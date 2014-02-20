«Тітушки» з бітами та щитами масово повертаються до Маріїнського парку
Співробітники готелю «Київ», що розташований навпроти ВР, евакуюються.
«Тітушки» з бітами та щитами масово повертаються до Маріїнського парку.
Це транслює Громадське телебачення, камера якого знаходиться на розі Грушевського та Кріпосного провулку біля КПП міліції.
Водночас з боку будівлі Верховної Ради виходить дуже багато людей. Дехто розповідає, що комендатура парламенту попросила вийти з приміщень, зазначивши, що проводиться евакуація.
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Евакуюються також співробітники готелю «Київ», що розташований навпроти ВР.
Також видно, як з боку парламенту виїжджає багато автомобілів.
Люди, які виходять з боку ВР, також розповідають, що «тітушки» групуються спільно з правоохоронцями у Маріїнському парку, але поки стоять на місці.