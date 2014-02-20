За барикадою на Інститутській відстрілюють людей - активісти
11:10, 20 лютого 2014Політика
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За барикадою на Інститутській відстрілюють людей. Про це повідомили зі сцени Майдану.
На Хрещатику періодично організовують коридори для автомобілів, які перевозять поранених / twitter Radoslaw Sikorski
Як передає кореспондент УНІАН, активістів закликають не виходити за периметр барикад, оскільки правоохоронці намагаються влаштувати пастку.
«За барикадами на Інститутській відстрілюють людей», - сказав координатор Майдану.
Також на Хрещатику періодично організовують коридори для автомобілів, які перевозять поранених.
Крім цього мітингувальники почали розбирати бруківку біля станції метро «Хрещатик».
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. Станом на ранок 20 лютого повідомляли про 28 загиблих і більш як тисячу поранених. Однак, після ранкового штурму Майдану загинуло щонайменше 7 мітингувальників.
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