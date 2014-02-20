Активісти блокують виїзд із казарм біля Академії МВС

Як передає кореспондент УНІАН, вхід до казарм перекривають два тролейбуси і легковий автомобіль.

Як повідомили УНІАН активісти, на внутрішньому дворі казарми йде шикування особового складу. «Йде шикування, бійцям видають обмундирування. У дворі стоїть спецавтомобіль для перевезення бійців», - повідомили активісти.

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Крім того, вони також розповіли, що на підступах до казарми затримали близько десяти «тітушок», які пробиралися до казарм. «Вони йшли з сумками. Розповіли, що приїхали з Луганської і Донецької областей робити ремонт у лікарні», - розповіли активісти.

Як повідомляв УНІАН, четвер, 20 лютого, в Україні оголошено День трауру. Водночас з 9-ї ранку в центрі Києва поновилося протистояння між активістами і бійцями спецпідрозділів МВС і внутрішніх військ.