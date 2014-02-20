У ВР зібралось близько 150 депутатів, парламентарії продовжують прибувати

У Верховній Раді України станом на 15.30 зібралось близько 150 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні депутати від трьох опозиційних фракцій, позафракційні, деякі представники Партії регіонів.

Депутати продовжують прибувати.

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Реєстрація депутатів відбувається на трибуні ВР.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк пообіцяв, що ті, що вже зібрались, будуть сидіти в сесійній залі і чекати, поки не збереться кворум.

Як повідомляв УНІАН, депутати збираються в парламенті, щоб ухвалити рішення, необхідні для порятунку держави.