Активісти блокують Інститут МВС в Києві

17:24, 20 лютого 2014
Політика
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На вул. Колекторної 2, де знаходиться Інститут МВС зібралося близько 100 активістів. 

Люди блокируют выезд машин / Вадим Онищенко

Всі вони жителі Дарницького р-ну і батьки курсантів. Люди заблокували ворота дровами і вантажівкою. За інформацією активістів, тут дислокувалися бійці ВВ і "Беркута", які беруть участь в операціях на Майдані.

Люди налаштовані рішуче: якщо буде спроба виїзду - вони підпалять вантажівка.

У теж час до активістів вийшов полковник Наумець, який запевнив, що курсанти не поїдуть на Майдан, і що "Беркута тут немає. За воротами проглядається 5 автобусів, біля них офіцерське начальство. 

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