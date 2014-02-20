Активісти блокують Інститут МВС в Києві

Всі вони жителі Дарницького р-ну і батьки курсантів. Люди заблокували ворота дровами і вантажівкою. За інформацією активістів, тут дислокувалися бійці ВВ і "Беркута", які беруть участь в операціях на Майдані.

Люди налаштовані рішуче: якщо буде спроба виїзду - вони підпалять вантажівка.

У теж час до активістів вийшов полковник Наумець, який запевнив, що курсанти не поїдуть на Майдан, і що "Беркута тут немає. За воротами проглядається 5 автобусів, біля них офіцерське начальство.