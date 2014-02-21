ВР сьогодні о 10.00 продовжить свою роботу

Вчора пізно ввечері народні депутати проголосували за роботу парламенту в безперервному режимі до врегулювання політичної кризи в Україні.

Зокрема, депутати проголосували за те, щоб парламент працював щодня, у тому числі й у вихідні дні.

Також вчора Верховна Рада на своєму екстреному засіданні прийняла постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності.

Своєю постановою Верховна Рада України зобов`язала Кабінет міністрів, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України та інші воєнізовані угруповання негайно припинити застосування сили і заборонити використання будь-яких видів зброї і спеціальних засобів проти громадян України.

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Також ВР заборонила проведення антитерористичної операції, рішення про проведення якої було оголошено СБУ та антитерористичним центром.