У Держдумі РФ назвали Януковича чинним президентом України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язках з співвітчизниками Леонід Слуцький, виступаючи в нижній палаті російського парламенту за результатами поїздки до Криму.

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«Ми сьогодні в правовій системі координат усвідомлюємо, що Янукович проявив злочинну бездіяльність і це привело до загибелі мирних людей в Україні, проте, на сьогодні він є легітимно обраним Президентом України, чинним Президентом України», - заявив Слуцький.

Він підкреслив, що Конституція 2004 року не підписана Януковичем і не є легітимною, як і всі останні ухвалені рішення Верховною Радою.

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«Ми вимагаємо дотримання угоди від 21 лютого», - завив Слуцький і додав, що спочатку повинен пройти конституційний процес, а потім восени відбутися президентські вибори. За його словами, в Києві на цю угоду «наплювали».

«Ми повинні сьогодні перемогти, ми не маємо права програти в цій цивілізаційній, геополітичній сутичці. Ми повинні бути з братнім народом України і послідовно, без емоцій прийняти ряд рішень, які дозволять протистояти заразі», що йде з Києва, - заявив Слуцький. Після цих слів російські депутати почали аплодувати.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Києві відбулася церемонія підписання угоди про врегулювання кризи в Україні.

Документ підписали на той час Президент Янукович і лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок.

Від Європейського Союзу угоду підписали міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і керівник Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції Ерік Фурньє.

При цьому угоду не підписав Уповноважений з прав людини РФ Володимир Лукін, який був посередником у переговорах від Росії.

Угода допускала відновлення дії Конституції України 2004 року із змінами, внесеними до цього часу.

Також в документі було зазначено, що президентські вибори будуть проведені відразу після ухвалення нової Конституції, але не пізніше грудня 2014 року.

Розслідування недавніх актів насильства має бути проведене під спільним моніторингом влади, опозиції й Ради Європи.