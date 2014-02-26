У Держдумі РФ обурені скасуванням закону, що позбавляє російську мову в Україні статусу регіональної

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова комітету Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язках з співвітчизниками Леонід Слуцький сказав у Держдумі за підсумками поїздки до Криму.

«Головним законом, який зачепив нас і зачепив інтереси російськомовного населення України, є закон, який відкликає закон України про мову, прийнятий більше року тому, і по суті справи оголошує російську мову не регіональною мовою в Україні. Більше того, багато лідерів фракцій у Верховній Раді заявили про те, що скоро в Україні не можна буде розмовляти російською», - сказав Слуцький.

При цьому він підкреслив, що Росія стурбована призначенням на вищі посади представників ВО «Свобода».

«Ніколи з часів Гітлера у нас генеральним прокурором не був на терені Східної Європи і Європи в цілому представник ультранаціоналістичної партії», - підкреслив він (УНІАН: в.о. генпрокурора України став «свободівець» Олег Махницький).

Читайте такожУ Держдумі РФ хочуть розглянути питання спрощеного надання громадянства українцям

З трибуни Дердуми Слуцький заявив, що в Україні безперервно йдуть заяви про те, що російська мова має бути витіснена з території України.

Він додав, що російський світ на планеті за 20 років скоротився з 350 до 270 млн. осіб, тому потрібно відреагувати на цю ситуацію, щоб не допустити геополітичної поразки України і Росії.

Слуцький вважає за необхідне розробити адекватний комплекс заходів, який дозволить всім сім'ям, що проживають в Україні, мати можливість навчати дітей російською мовою.

Читайте такожУ Держдумі РФ назвали Януковича чинним президентом України

«Те що зараз йде з Києва, – ця нечисть має бути придушена», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада скасувала Закон «Про основи державної мовної політики» (№5029-VI від 3 липня 2012 року).

Закон дозволяв використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

Ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

10 серпня 2012 року закон набрав чинності. Ряд міських і обласних рад прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної.