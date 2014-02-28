Армія чинитиме "адекватні дії" в разі прямої агресії від Росії в Криму - РНБО

Збройні сили України і прикордонники вживатимуть “адекватні дії”, якщо російські війська проявлятимуть пряму агресію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій.

“Якщо будуть активніші дії зі сторони РФ і її військ, то, звичайно, що українська армія й українські прикордонники будуть приймати адекватні дії у випадку прямої агресії”, - сказав він.

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Парубій повідомив, що українські військові об'єкти в Криму не захоплені.

За його словами, була спроба атакувати український пункт прикордонної служби, але “після того як прикордонники пояснили, що екстремісти повинні відійти, то вони відійшли за 50 м, і пункт не був атакований.

На запитання журналістів, чи підтверджується інформація про захоплення штабу ВМС України в Севастополі, Парубій відповів: «Я такою інформацією не володію».

Секретар РНБО зазначив, що якби таке сталося, то його б терміново повідомили.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну та Верховної ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

Парламент також призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня.

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Із ночі 28 лютого в аеропорту Сімферополя перебуває кілька десятків людей у військовій формі з автоматами. Крім того, в аеропорту присутня група людей із георгіївськими стрічками. Всі вони говорять, що охороняють територію від можливого прибуття "бандерівців" із материкової України.

28 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що оцінює те, що відбувається в Криму, як збройне вторгнення й окупацію з боку РФ.

Державна прикордонна служба України заявила, що у порушення двосторонніх угод кордон України перетнули 7 військових російських вертольотів, а також про те, що вранці відбулася спроба блокування Севастопольского загону морської охорони військовослужбовцями.