Українські дипломати вимагають від ЄС і НАТО зупинити агресію Росії в Криму

"Сьогодні постало питання: або наші партнери в НАТО, ЄС, країни-гаранти безпеки України за Будапештським меморандумом скоординовано зупинять анексію Севастополя і Криму, або регіон надовго засмокче вир протистояння і зовсім незаморожених конфліктів", - говориться у заяві.