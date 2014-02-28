Українські дипломати вимагають від ЄС і НАТО зупинити агресію Росії в Криму
20:15, 28 лютого 2014Політика
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Богдан Яременко, голова правління Благоднійного фонду "Майдан закордонних справ" заявив, що Україна не має ресурсів самостійно протистояти російському вторгненню.
"Сьогодні постало питання: або наші партнери в НАТО, ЄС, країни-гаранти безпеки України за Будапештським меморандумом скоординовано зупинять анексію Севастополя і Криму, або регіон надовго засмокче вир протистояння і зовсім незаморожених конфліктів", - говориться у заяві.
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