Наливайченко розповів про погоню за Януковичем і як СБУ втратила його слід

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова СБУ Валентин Наливайченко.

“В ніч з 23 на 24 лютого в Криму на літаку МВС ми почали невідкладну операцію з затримання і доставки в суд для обрання запобіжного заходу Януковича. Як тільки злетів наш літак, маршрут наземного транспорту, на якому перевозили Януковича, був змінений. Нам вдалося протягом ночі заблокувати аеропорт “Бельбек” на виліт. І вильоту ні Януковича, ні тих, хто його охороняв, не відбулося. До 4 години ранку співробітники УДО, які тоді ще охороняли Януковича, повернулися і здали зброю на території Криму», - зазначив Наливайченко, додавши, що «ті представники УДО, які не здали зброю, втекли від нас разом з Януковичем в напрямку Севастополя».

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За словами Наливайченка, «саме у Севастополі в ніч на 24 лютого для нас закінчилося розуміння, де знаходиться громадянин Янукович».

«Його поява в Ростові-на-Дону - це величезне питання до тих, хто його приніс із Севастополя в Ростов-на-Дону”, - підкреслив голова СБУ.

Також він зазначив, що видача Януковича Україні повинна бути проведена.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головне слідче управління Генпрокуратури порушило кримінальну виробництво за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

26 лютого в ГПУ заявили, що Януковичу, колишньому главі АП Андрію Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.

2 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що ГПУ відкрила ще одне кримінальне провадження проти Януковича. «Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про відкриття кримінальне провадження за спроби і заклики до повалення конституційного ладу в Україні», - сказав він.