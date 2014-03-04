Путін спростував чутки про смерть Януковича
14:04, 04 березня 2014Політика
0 0
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що екс-президент Віктор Янукович живий, «він застудиться на похоронах тих, хто поширює такі чутки».
Путін спростовує чутки про смерть Януковича / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Москві.
Читайте такожПутін: політичного майбутнього у Януковича немає
«Після того, як він (Янукович) опинився на території РФ, я з ним бачився один раз. Він був живий і здоровий, і вам того самого бажає. Він ще застудиться на похоронах тих, хто поширює такі відомості», - сказав Путін, відповідаючи на питання, наскільки відповідають дійсності чутки у соцмережах про смерть Януковича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter