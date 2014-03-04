Путін спростував чутки про смерть Януковича

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Москві.

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«Після того, як він (Янукович) опинився на території РФ, я з ним бачився один раз. Він був живий і здоровий, і вам того самого бажає. Він ще застудиться на похоронах тих, хто поширює такі відомості», - сказав Путін, відповідаючи на питання, наскільки відповідають дійсності чутки у соцмережах про смерть Януковича.