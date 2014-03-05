Харківські російськомовні театрали попросили Путіна їх не "захищати"

"Ми, громадяни України, представники російськомовних театрів і театральної громадськості Харкова, відповідально заявляємо, що ніколи не відчували жодних утисків і не стикалися з перешкодами для нормальної творчої роботи", - йдеться в заяві.

Театрали стверджують, що вистави російською мовою в Харкові ставилися постійно, незалежно від того, якою протягом того чи іншого періоду була мовна політика в Україні. Режисери і актори стверджують, що їм ніхто ніколи не забороняв, не забороняє і, вони впевнені, що не заборонить спілкуватися, думати і творити російською мовою.

"У зв'язку з цим вважаємо за необхідне заявити, що не маємо потреби в жодних видах захисту з боку Російської держави, не потребують її і десятки тисяч наших глядачів, які також не мають жодних проблем із залученням до зразків російськомовної культури. І вже тим паче ми категорично проти того, щоб під виглядом захисту в Україну вводилися війська", - заявили театрали.

Читайте такожУ Харкові 100 проросійських мітингувальників пікетують ОДА (фото)

Крім того, вони також згадали про провокаторів, яких привозять в Харків на автобусах з Бєлгорода.

"Для нас як громадян України є образливим той факт, що 1 березня приїжджі росіяни брали участь у штурмі обласної державної адміністрації і встановили над нею російський прапор. І ми глибоко занепокоєні тим, що в результаті сутички постраждало багато людей, серед яких відомий письменник і поет Сергій Жадан", - йдеться в повідомленні.

Театрали застерегли Росію від військової агресії щодо України, оскільки це може призвести до жертв, руйнувань, хаосу, розриву відносин між двома народами і непоправного збитку російській мові та російській культурі в Україні.

Читайте такожНа кордоні з Росією буде посилено контроль за групами молодих людей, які в’їжджають в Україну – Аваков

Повідомлення закінчується словами: "Нехай кожен займається проблемами своєї держави, це буде найкращою запорукою нашого добросусідства і взаєморозуміння. Давайте зустрічатися у переповнених театральних залах, а не на полі битви. Мир нашим домам".