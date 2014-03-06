Донецьку ОДА та Держказначейство звільнили від сепаратистів, піднято прапори України

Будівлю Донецької обласної державної адміністраціїі будівлю Державного казначейства звільнені від сепаратистів, піднято державні прапори, повідомляє портал Новини Донбасу.

Правоохоронні органи зміцнюють будівлю ДонОДА спецтехнікою, комунальні служби прибирають територію.

Вночі міліція затримала 70 сепаратистів в Донецьку, які перебували в ДонОДА.

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Всередині будівлю ДонОДА також приводять до ладу.

Нагадаємо, 5 березня на заклик лідера донецьких сепаратистів Губарєва його прихильники знову зайняли будівлю Донецької облради.

Розпочато розслідування за фактом закликів до насильницького повалення конституційного ладу. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.