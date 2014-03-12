Військові РФ погрожують взяти штурмом радіопередавальний центр у Криму
У Криму російські військовослужбовці погрожують штурмувати український спецоб'єкт дальнього радіозв'язку.
Російські військовослужбовці погрожують у середу українським військовим влаштувати штурм радіопередавального центру в Криму, якщо їх не пустять на спецоб'єкт.
Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
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«Українські військовослужбовці з Пеленга (радіопередавальний центр) інформують, що російські солдати поставили ультиматум: допустити їх на територію спецоб'єкту дальнього радіозв'язку. Інакше - погрожують штурмом», - написав Селезньов.
За його даними, зараз у районі контрольно-пропускного пункту перебуває 40 військовослужбовців РФ.