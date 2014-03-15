Губернатор Харківщини: штурм «Просвіти» є добре спланованою провокацією проросійських активістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це заявив голова ОДА Ігор Балута.

За відомостями прес-службі ОДА, провокація почалася на площі. Свободи, коли до групи проросійських мітингувальників під'їхав мікроавтобус Фольксваген-Транспортер з дніпропетровськими номерами. Як зазначив Ігор Балута, вказаний автомобіль перебуває у розшуку з моменту попередньої провокації, влаштованої в Харкові кілька днів тому.

Пасажири автобуса навмисно вступили в конфлікт з проросійськими активістами, після чого поїхали на вулицю Римарську до офісу «Просвіти», де і припаркували автомобіль. За ними попрямували проросійські активісти, «які до того часу вже встигли викликати «допомогу» в особі молодчиків з «Оплоту».

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«На Римарській сталася навмисна ескалація конфлікту, після чого провокатори спровокували напад прихильників сепаратизму і «оплотівців» на офіс «Просвіти». У результаті конфлікту загинули дві людини, важко поранений співробітник міліції», - йдеться в повідомленні

За словами Балути, район конфлікту повністю оточений представниками правоохоронних органів, міліція проводить затримання сепаратистів.