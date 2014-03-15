На сепаратистів Аксьонова та Константинова зібрали досьє, яке розкриває їх темне минуле
Журналістам ТСН вдалося з'ясувати деякі подробиці темного минулого кримських сепаратистів Аксьонова та Константинова.
Володимир Константинов.
58 років. З 2010-го року голова Верховної Ради Криму.
Як повідомляється в сюжеті ТСН у політику прийшов з бізнесу. Сам себе називає "виконробом". Заслужений будівельник України, повний кавалер ордена "За заслуги".
Працювати на будівництві почав з 17-ти років, а вже в 35 перетворив звичайние рембудвідділ в будівельну імперію "Консоль". Довгий час їй діставалися чи не всі держзамовлення на будівництво об'єктів у Криму.
Зараз її називають "колосом на глиняних ногах". Недобудови по всій Україні обчислюються десятками. Ошуканих пайовиків, які заздалегідь сплатили "Консолі" будівництво житла, але так його і не дочекалися, сотні, а борги банкам, юридичним особам і пайовикам розцінюються в мільярдах гривень.
Щоб убезпечитися від кримінальної відповідальності, Константинов своєчасно почав спонсорувати виборчі кампанії Януковича і Партії регіонів. Отже, так і "заслужив" крісло спікера.
Рік тому суд почав процедуру банкрутства "Консолі". Все майно фірми - в заставі.
Тим часом, сам Константинов, постійний учасник рейтингу найбагатших українців. У минулому році "Фокус" оцінив його статки в 118 мільйонів доларів. Кримський спікер зайняв 104-ту сходинку в рейтингу "200 найбагатших людей України". Константинов ці цифри спростував.
Однак Центр журналістських розслідувань припускає, що його капітал набагато більше. Адже скільки грошей йде в офшори, де зареєстрована материнська фірма "Консоль", дізнатися не можливо.
І хоча спікер заявляє, що зосередився на політичній роботі і вже не має відношення до створеної ним будівельної імперії, спостерігачі вважають - одна з причин державної зради - фінансові труднощі "Консолі". Кримом Константинов розплачується за своїми боргами, зокрема і за кредитами в російських банках.
Не менш цікава біографія і у Сергія Аксьонова.
Сергій Аксьонов
41 рік. Лідер партії "Русское единство". У політику прийшов лише кілька років тому бізнесу, який заснував у лихі 90-е. Його прихід в "Русскую общину Крыма" викликала обурення окремих її керівників.
Михайло Бахарєв заявив, що Аксьонов був бригадиром у організованого злочинного угруповання "Сейлем", в кримінальних колах відомий на прізвисько Гоблін, а на бандитських розборах отримав вогнепальне поранення.
Цікаво, що Аксьонов оскаржував ці заяви в суді, але програв. Зараз в активах його сім'ї фірми нерухомості, підприємства по переробці овочів і виготовлення металоконструкцій. І... багатомільйонний борг.
Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, колишній міністр промполітики Криму в суді вимагає стягнути з Аксьонова майже 5 мільйонів доларів.
За однією з версій, гроші той брав зокрема і на минулі місцеві вибори, під які створили партію "Русское единство". Однак у кримський парламент від неї крім самого Аксьонова пройшли тільки двоє.