На сепаратистів Аксьонова та Константинова зібрали досьє, яке розкриває їх темне минуле

Володимир Константинов.

58 років. З 2010-го року голова Верховної Ради Криму.

Як повідомляється в сюжеті ТСН у політику прийшов з бізнесу. Сам себе називає "виконробом". Заслужений будівельник України, повний кавалер ордена "За заслуги".

Працювати на будівництві почав з 17-ти років, а вже в 35 перетворив звичайние рембудвідділ в будівельну імперію "Консоль". Довгий час їй діставалися чи не всі держзамовлення на будівництво об'єктів у Криму.

Зараз її називають "колосом на глиняних ногах". Недобудови по всій Україні обчислюються десятками. Ошуканих пайовиків, які заздалегідь сплатили "Консолі" будівництво житла, але так його і не дочекалися, сотні, а борги банкам, юридичним особам і пайовикам розцінюються в мільярдах гривень.

Щоб убезпечитися від кримінальної відповідальності, Константинов своєчасно почав спонсорувати виборчі кампанії Януковича і Партії регіонів. Отже, так і "заслужив" крісло спікера.

Рік тому суд почав процедуру банкрутства "Консолі". Все майно фірми - в заставі.

Тим часом, сам Константинов, постійний учасник рейтингу найбагатших українців. У минулому році "Фокус" оцінив його статки в 118 мільйонів доларів. Кримський спікер зайняв 104-ту сходинку в рейтингу "200 найбагатших людей України". Константинов ці цифри спростував.

Однак Центр журналістських розслідувань припускає, що його капітал набагато більше. Адже скільки грошей йде в офшори, де зареєстрована материнська фірма "Консоль", дізнатися не можливо.

І хоча спікер заявляє, що зосередився на політичній роботі і вже не має відношення до створеної ним будівельної імперії, спостерігачі вважають - одна з причин державної зради - фінансові труднощі "Консолі". Кримом Константинов розплачується за своїми боргами, зокрема і за кредитами в російських банках.

Не менш цікава біографія і у Сергія Аксьонова.

Сергій Аксьонов

41 рік. Лідер партії "Русское единство". У політику прийшов лише кілька років тому бізнесу, який заснував у лихі 90-е. Його прихід в "Русскую общину Крыма" викликала обурення окремих її керівників.

Михайло Бахарєв заявив, що Аксьонов був бригадиром у організованого злочинного угруповання "Сейлем", в кримінальних колах відомий на прізвисько Гоблін, а на бандитських розборах отримав вогнепальне поранення.

Цікаво, що Аксьонов оскаржував ці заяви в суді, але програв. Зараз в активах його сім'ї фірми нерухомості, підприємства по переробці овочів і виготовлення металоконструкцій. І... багатомільйонний борг.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, колишній міністр промполітики Криму в суді вимагає стягнути з Аксьонова майже 5 мільйонів доларів.

За однією з версій, гроші той брав зокрема і на минулі місцеві вибори, під які створили партію "Русское единство". Однак у кримський парламент від неї крім самого Аксьонова пройшли тільки двоє.