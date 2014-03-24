Постпред в Криму Куніцин подає у відставку

Про це він сказав в ефірі "Шустер Live".

Куніцин розкритикував бездіяльність української влади у зв'язку з ситуацією в Криму. За його словами, в країни є всі можливості для того, щоб належним чином реагувати.

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"Кожен день знущаються над нашими військовослужбовцями, а ми збираємо якісь наради", - сказав він.

Куніцин зазначив, що він як постійний представник президента в Криму в жодному засіданні РНБО участі не брав.

"я подаю у відставку з посади представника президента. Мені соромно, що я теж до цього причетний, а я не можу нічого зробити", - сказав він.