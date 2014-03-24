Постпред в Криму Куніцин подає у відставку
22:22, 24 березня 2014Політика
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Народний депутат від "Удару" Сергій Куніцин заявив, що подає у відставку з посади постійного представника президента в Криму.
Куніцин заявив, що подає у відставку з посади постійного представника президента в Криму
Про це він сказав в ефірі "Шустер Live".
Куніцин розкритикував бездіяльність української влади у зв'язку з ситуацією в Криму. За його словами, в країни є всі можливості для того, щоб належним чином реагувати.
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"Кожен день знущаються над нашими військовослужбовцями, а ми збираємо якісь наради", - сказав він.
Куніцин зазначив, що він як постійний представник президента в Криму в жодному засіданні РНБО участі не брав.
"я подаю у відставку з посади представника президента. Мені соромно, що я теж до цього причетний, а я не можу нічого зробити", - сказав він.
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