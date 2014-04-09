"Туристи Путіна" з Криму тепер дестабілізують ситуацію на сході України - офіцер ВМС
12:21, 09 квітня 2014Політика
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Люди в цивільному, які дестабілізували ситуацію в Криму, помічені в східних областях України.
"Туристи Путіна" з Криму тепер дестабілізують ситуацію на сході України - офіцер ВМС/ REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив офіцер Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Мазепа.Читайте такожПутін загрожує Європі поверненням "пекла" ХХ століття - МЗС Польщі
“Є інформація від наших хлопців, від тих, що вийшли із Криму, від тих, хто там лишився. Вони, переглядаючи новинні сюжети про події, що зараз відбуваються у Донецьку, Харкові та Луганську, пізнають знайомі обличчя людей, які здійснювали захоплення військових частин на території Криму. Можливо, що частина сепаратистів, так званих «туристів Путіна», перемістилися з Криму в східні області”, - сказав Мазепа.
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