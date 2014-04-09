"Туристи Путіна" з Криму тепер дестабілізують ситуацію на сході України - офіцер ВМС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив офіцер Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Мазепа.Читайте такожПутін загрожує Європі поверненням "пекла" ХХ століття - МЗС Польщі

“Є інформація від наших хлопців, від тих, що вийшли із Криму, від тих, хто там лишився. Вони, переглядаючи новинні сюжети про події, що зараз відбуваються у Донецьку, Харкові та Луганську, пізнають знайомі обличчя людей, які здійснювали захоплення військових частин на території Криму. Можливо, що частина сепаратистів, так званих «туристів Путіна», перемістилися з Криму в східні області”, - сказав Мазепа.