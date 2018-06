Порошенко вважає перенесення президентських виборів зрадою державі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 7-му Київському форумі безпеки «Безпеку на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), який проходить сьогодні в Києві.

“Про жодне перенесення виборів, за будь-якої підстави, це є зрада державі. Якщо не будуть проведені вибори, ризики і загрози зростають кардинально”, - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що ті, хто сьогодні намагається перенести вибори - або у вигляді внесення законопроекту, або у вигляді діалогу про те, що зараз президентські вибори не на часі, є зрадниками держави.

“Після президентських виборів (відбудуться) об'єднання країни і рішучі реформи, які дають відповідь, у тому числі і кримчанам, вже через декілька років, що ті сусіди, які живуть на континентальній Україні, живуть набагато краще, вільніше, заможніше і чесніше, ніж на окупованій території. І це буде головним аргументом для нашої перемоги - повернення Криму Україні”, - додав Порошенко.