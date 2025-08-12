Через санкції ЄС легальні судновласники та трейдери тримаються осторонь Nayara Energy.

Індійський нафтопереробник Nayara Energy, який частково належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть" ("Роснафта") у серпні може отримати найменший обсяг нафти для переробки за всю історію свого існування. Офіційні транспортні компанії масово відмовляються перевозити паливо з НПЗ компанії, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що у серпні індійський нафтовий гігант, який у липні потрапив під санкції ЄС, отримуватиме трохи менше 94 тисяч барелів нафти на добу проти 366 тисяч барелів на добу у липні-вересні 2024 року. За даними видання, з початку серпня компанія отримала майже 2,9 млн барелів, "але остання поставка була здійснена 9 серпня".

"До кінця місяця, за даними судноплавного брокера і даними відстеження суден, більше поставок не очікується, хоча це ще може змінитися", - зазначає видання.

Не менш складна картина спостерігається і з продажем бензину та дизелю за кордон. Через санкції ЄС легальні судновласники та трейдери тримаються осторонь Nayara Energy і компанії доводиться покладатися на "тіньовий флот".

"Наразі два танкери середньої вантажопідйомності з чорного списку пришвартовані до терміналу Nayara у Вадинарі, згідно з даними відстеження суден. Обидва танкери перебувають під санкціями Великої Британії, а Ocean Autumn також внесений до чорного списку ЄС", - зазначає видання

До того ж, за даними джерел Bloomberg, деякі внутрішні вантажовідправники також відмовилися від співпраці з Nayara.

"Як наслідок, Nayara звернулася до наземного транспорту, такого як вантажівки і залізниця, щоб доставити більше пального на ринок", - зазначається у публікації.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

18 липня 2025 року Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти РФ. До "чорного списку", серед іншого, потрапила і компанія Nayara Energy, яка, майже наполовину, належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть" ("Роснафта").

Обмеження ЄС суттєво вдарили по діяльності нафтопереробника. 7 серпня стало відомо, що Nayara Energy попросила в уряду Індії допомогти з танкерами аби забезпечувати бензином та дизелем власну мережу АЗС.

Водночас, попри проблеми компанії вдається експортувати продукцію, використовуючи підсанкційні танкери.

