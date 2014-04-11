Прокуратура відкрила провадження за фактом загибелі гірників на шахті ім. Скочинського у Донецьку

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 6.20 на шахті стався викид газу на глибині близько 1300 м. На момент аварії на дільниці перебували 52 гірники. На місці аварії смертельні травми отримали 7 шахтарів, одного гірника з травмами доставлено до лікувальної установи.

На підприємстві продовжують працювати рятувальники.Читайте такожАварія на шахті у Донецьку: загинули семеро гірників

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Роботи на підприємстві призупинено», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що для розслідування причин аварії створено слідчо-оперативну групу, яка відпрацьовує план першочергових слідчих дій.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.