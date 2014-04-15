Ректор-утікач Мельник заявляє, що справу проти нього замовив Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Апеляційному суді Києва, який розглядав його скаргу на обрання запобіжного заходу у вигляді арешту або звільнення з-під варти у разі внесення 24 млн 360 тис. грн застави.

«Справу замовив, на жаль, Віктор Янукович, а виконували Пшонка, Захарченко і Клименко”, - сказав Мельник.

За словами екс-ректора, він чітко усвідомлював, що після прибуття в Україну може бути заарештований, але приїхав “за правдою”.

“В Україну я повернувся, тому що я українець, а не американець. Я вдячний Америці за допомогу, але тут я нічого такого не зробив, я приїхав за правдою”, - сказав Мельник.

Читайте такожСуд заарештував екс-ректора Мельника, застава - 22 мільйони

Відповідаючи на запитання, чому він втік з країни, Мельник зазначив, що не тікав з України, а поїхав, оскільки усвідомлював небезпеку для свого життя.

“Я добре розумію, з ким мав справу і що таке “сім'я”. Також друзі розказали, що мене можуть знищити й фізично”, - зазначив Мельник.

Відповідаючи на запитання, як йому вдалося зняти браслет і чи допомагав йому хтось з правоохоронців, Мельник сказав, що це було нескладно, він зняв браслет без сторонньої допомоги. При цьому екс-ректор висловив бажання виступати за зняття звинувачень у скоєнні службових злочинів з правоохоронців, підозрюваних у тому, що вони допомогли йому втекти.

Також Мельник спростував обвинувачення в отримані хабарів.

“Я не брав жодного хабара. Не треба за хабар видавати право університету мати благодійний внесок”, - сказав Мельник, додавши, що під час його затримання таким “благодійником” був провокатор, найнятий правоохоронними органами.

Мельник поінформував, що під час виборчої кампанії до парламенту у 2012 році мав розмову із Захарченком та Клименком, які запропонували, щоб він компенсував витрати на виборчу кампанію одному з кандидатів, який балотувався в його окрузі, якщо ця особа зніме свою кандидатуру. За словами екс-ректора, він не погодився, й після цього його нібито викликали до РНБО, де в ультимативній формі та погрожуючи, поставили до відома, що він втратить все.

“Якщо я цього не зроблю - це мені сказав Захарченко, то я не тільки повинен залишити посаду ректора, але й буду посаджений туди, де знаходжусь, — по народному - в тюрму”, - сказав Мельник.

Він також розповів, що з України “не тікав, а виїхав”. За словами Мельника, на територію Білорусі він потрапив, маючи при собі паспорт громадянина України, а з білорусі відбув до Відня, а потім через Нью-Йорк до Лос-Анджелеса за закордонним паспортом.

Читайте такожЗвинувачений у втечі Мельника міліціонер: вину не визнаю і каятися не маю в чому

Як зазначив Мельник, в США йому забезпечили лікування, надали посвідку на проживання, дозвіл на роботу, права водія, а 10 квітня запросили на співбесіду щодо надання політичного притулку.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів з Лондона.

2 квітня Печерський районний суд Києва обрав Мельнику термін арешту до 30 травня, надавши йому можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення вищевказаної суми застави.

15 квітня Апеляційний суд Києва зменшив на місяць обраний судом першої інстанції термін арешту Мельнику і залишив можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення застави в сумі 24 млн 360 тис. грн.