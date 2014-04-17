Після України Росія візьметься за Латвію - євродепутат

Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловив член комісії закордонних справ, колишній віце-президент Європарламенту, Яцек Саріуш-Вольські.

"Розуміння ЄС таке, що головним адресатом агресії Росії є Україна, але не тільки вона. Йдеться про відбудову імперії, такої, якою колись був Радянський Союз. Тобто йдеться про включення територій до орбіти впливів Росії.

Деякі території планують приєднати до Російської Федерації, наприклад як це було зроблено з Кримом. Спостерігаємо дії, які дуже непокоять, і вони стосуються Латвії.

Читайте також Латвія вважає Росію відповідальною за спалахи сепаратизму в Україні

Подібно до того, як у Криму перед анексією були зроблені таємні дослідження громадської думки, такі дослідження були проведені і в Латвії. Так що це ширший план відтворення російської імперії", - сказав євродепутат.