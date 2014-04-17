Сьогодні ВР знову розгляне проект постанови про відновлення призову до армії
Також народні депутати розглянуть законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, законопроект про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені.
Сьогодні Верховна Рада має прийняти рішення з обговореного напередодні питання щодо проекту постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв`язку з агресією Російської Федерації (стосовно призову у Збройні сили України).
Як передає кореспондент УНІАН, також пнланується знову розглянути питання можливості об`єднання посад голови КМДА і мера Києва.
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Крім того, у другому читанні розглядатиметься законопроект щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості.
Також народні депутати розглянуть законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, і законопроект про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені.
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Депутати також розглянуть законопроект про Суспільне телебачення і радіомовлення України та законопроект про реформування державних і комунальних ЗМІ.
Включити до порядку денного планується законопроект про Національну службу боротьби з корупцією.
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Також очікується утворення ТСК з контролю за розслідуваннями особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій та запобігання уникнення покарання вищими посадовими особами держави, які скоїли злочин, а також ТСК з питань розслідування фактів масового переслідування водіїв, які були учасниками мирних акцій протесту з використанням колісних транспортних засобів, та їхнього притягнення до адміністративної відповідальності.