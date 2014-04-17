Сьогодні ВР знову розгляне проект постанови про відновлення призову до армії

Сьогодні Верховна Рада має прийняти рішення з обговореного напередодні питання щодо проекту постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв`язку з агресією Російської Федерації (стосовно призову у Збройні сили України).

Як передає кореспондент УНІАН, також пнланується знову розглянути питання можливості об`єднання посад голови КМДА і мера Києва.

Читайте такожВР прийняла постанову про підтримку дій Міноборони на сході України

Крім того, у другому читанні розглядатиметься законопроект щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості.

Також народні депутати розглянуть законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, і законопроект про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені.

Читайте такожВідмову Ради об'єднати посади мера Києва та голови КМДА назвали політичною помилкою

Депутати також розглянуть законопроект про Суспільне телебачення і радіомовлення України та законопроект про реформування державних і комунальних ЗМІ.

Включити до порядку денного планується законопроект про Національну службу боротьби з корупцією.

Читайте такожРада ухвалила постанову про використання пожертв на армію

Також очікується утворення ТСК з контролю за розслідуваннями особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій та запобігання уникнення покарання вищими посадовими особами держави, які скоїли злочин, а також ТСК з питань розслідування фактів масового переслідування водіїв, які були учасниками мирних акцій протесту з використанням колісних транспортних засобів, та їхнього притягнення до адміністративної відповідальності.