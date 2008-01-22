Єхануров взяв на себе роль локомотива

Міністерство оборони було і залишається своєрідним локомотивом у реалізації заходів, спрямованих на набуття Україною повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це сьогодні заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Іржи ШЕДІВІ.

Також, Ю.ЄХАНУРОВ та І.ШЕДІВІ обговорили великий спектр питань сучасного стану та розвитку співробітництва України з НАТО. Зокрема, міністр оборони поінформував І.ШЕДІВІ про трансформаційні процеси, які відбуваються у Збройних Силах України та детально зупинився на практичній площині військової співпраці України з НАТО.

Як зазначив глава вітчизняного оборонного відомства, Міністерство оборони України прагне перш за все використовувати вже існуючі механізми співпраці - продовження діалогу в рамках Місії України при НАТО на рівні міністрів оборони, робота у форматі Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи та реалізація Цільового плану Україна-НАТО в рамках Плану дій Україна-НАТО.

“Якщо Альянсом позитивно буде прийнято рішення щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, Міністерство оборони України має конкретні пропозиції щодо трансформації Цільового плану в План дій щодо членства в НАТО”, - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.

Також він відзначив позитивні аспекти участі Збройних сил України у Процесі планування та оцінки сил і миротворчих операціях під проводом Альянсу.

Окремо міністр оборони і заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування обговорили питання реалізації спільних з Альянсом проектів. Зокрема, з утилізації боєприпасів та легкого озброєння в рамках проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ, з підготовки цивільного персоналу для Міністерства оборони України.

Як зазначив керівник вітчизняного оборонного відомства, у 2008-2009 роках Міністерство оборони України ініціює проведення оборонного огляду.

“Це вже третій огляд. Перший був у 2003-2004 роках і проводився за експертної підтримки Альянсу, але стосувався тільки Міністерства оборони України. Потім наш досвід був використаний в проведенні огляду сектора безпеки. Зараз ми прагнемо провести оборонний огляд 2008-2009 років за класичною схемою і будемо вдячні за підтримку з боку експертів Альянсу”, - зазначив він.