Шлюзи Північно-Кримського каналу перекриті. Канал встиг висохнути

Україна забезпечує до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Тим часом, як повідомили в Державному агентстві водних ресурсів, Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі.

Однак, у відомстві зазначили: "Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с."

Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.

"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Північно-Кримський канал був побудований в 1961-1971 роках, починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі, довжина каналу 402,6 км, максимальна пропускна здатність 300 куб. м/сек.

Росія в березні анексувала український Крим.

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум у Криму визнано незаконним. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.Читайте такожПостачання води в Крим з Кубані та Кавказу нереальне - російський академік

17 квітня під час «прямої лінії» з росіянами президент РФ Володимир Путін визнав, що незаконний референдум у Криму пройшов за участю російської армії.

При цьому Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 12-13 квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області. Вони викрадають, піддають тортурам і вбивають людей, обстрілюють українські літаки і вертольоти, нападають на військові об'єкти.