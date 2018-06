У центрі Києва невідомі залишили послання Ахметову

У центрі Києва, на будівлі ЦУМу, реконструкцією якого займається компанія мільярдера Ріната Ахметова, невідомі залишили кілька графіті.

Жовтою, чорною та синьою фарбою на стіні написали кілька запитань: "Рінате, ти з Україною або з Кремлем?", "Рінат, ти зрадив Донбас чи продав?" а також фразу "Want to make money - first make peace".

Напис з'явився на тлі сепаратистських провокацій, які тривають на сході України, зокрема в Донецьку, де захоплено будівлю ОДА.