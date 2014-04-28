Стан Кернеса тяжкий, він перебуває під наркозом - хірург

Після проведеної операції Харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває у Харківській лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. Мещанинова у тяжкому стані, з ним працюють реаніматологи і анестезіологи.

Про це повідомив директор Харківського інституту загальної і невідкладної хірургії Валерій Бойко, йдеться на сайті міської ради Харкова.

За його словами, станом на 18:00 Кернес перебуває у непритомному стані, під наркозом.

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«Торакоабдомінальне поранення – це завжди загрозлива для життя ситуація. У Геннадія Кернеса великі пошкодження органів грудної клітки, черевної порожнини і заочеревинного простору. Операція, яку ми зробили, носила реанімаційний характер. Ми зупинили кровотечу, скоректували життєво важливі функції. Стан хворого тяжкий, ближче до дуже тяжкого. Зараз проводяться консиліуми лікарів різних спеціальностей і додаткова діагностика його стану. Геннадій Кернес перебуває під наркозом, до нього підключений апарат штучної вентиляції легенів», - повідомив Бойко.

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У коментарі кореспондентові УНІАН керівник Департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко спростував інформацію про те, що Кернеса перевели з операційного блоку до реанімації. Сидоренко підкреслив, що мер Харкова залишається нетранспортабельним.

«Він як знаходився в операційній, так і знаходиться. Йому обладнали реанімацію там. Його неможна транспортувати навіть по коридору», - наголосив Сидоренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Його прооперували, проте загроза для життя залишається. За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.