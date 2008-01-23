Міністр юстиції пояснив суть постанови уряду щодо невиконання рішень суду

Кабінет міністрів України зобов’язав усі контролюючі фінансові органи негайно звертатися до апеляційних судів для оскарження свідомо неправосудних рішень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, пояснюючи суть постанови урядущодо невиконання свідомо неправосудних рішень, яку Кабмін ухвалив сьогодні під час засідання.

За його словами, постанова Кабінету міністрів зобов’язує органи, які здійснюють фінансовий контроль, зокрема, митні та податкові органи керуватися виключно нормами закону.

“Усі представники цих відомств, які мають відношення до ухвалення відповідних рішень, зобов’язані керуватися законом з точки зору прямого застосування відповідних норм”, - сказав М.ОНІЩУК.

За словами міністра, на засіданні Кабміну були продемонстровані окремі рішення судів, які знаходяться в очевидному протиріччі з законом. “Тобто, коли судді виходять за межі наданих їм повноважень і ухвалюють завідомо неправосудні рішення”, - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр наголосив, що в постанові чітко відображено, що в подібних випадках державні органи, зокрема, податкові та митні, зобов’язані негайно звертатися до апеляційних судів для оскарження таких рішень. “Органи держави зобов’язані негайно звертатися до апеляційних судів, якщо йдеться про рішення місцевих судів, скасовувати їх, вносити подання міністра юстиції щодо внесення ним подань до Вищої ради юстиції для зупинення діяльності таких суддів. Тобто, за порушення присяги звільняти їх з посад”, - сказав він.

М.ОНІЩУК зазначив, що відповідною постановою Кабінет міністрів забезпечив ефективний захист інтересів держави. “Усі неправосудні рішення, які приносять до податкових чи митних органів як підставу для звільнення від митних зборів, що не допускається ні за яких обставин, мають негайно бути оскаржені до відповідних судів із зупиненням дії таких актів”, - наголосив він.

Міністр зауважив, що дуже часто відповідні контролюючі органи діють дуже пасивно і не захищають інтереси держави, дозволяючи, аби неправосудні рішення судів набували сили.

“А я допускаю, що в окремих випадках і свідомо це роблять для того, щоб потім, посилаючись на те, що є рішення суду, задовольнити приватний інтерес”, - сказав М.ОНІЩУК.

Він запевнив, що, ухвалюючи відповідну постанову, уряд в жодному разі не надавав собі право самостійно визначати, наскільки рішення суду є правосудним.

“Ніхто не приймав рішення, щоб взяти на себе оцінку стосовно прав осудності чи неправосудності рішення, яке набрало законної сили. Рішення, які набрали законної сили, мають виконуватися, а якщо йдеться про сумнів щодо його виконання, то мають вживатися відповідні способи процесуального захисту інтересів держави”, - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що в цьому питанні йдеться про “використання наданих законом процесуальних можливостей, і відповідні органи зобов’язані діяти у межах цих процесуальних можливостей”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, після засідання уряду прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє не виконувати свідомо неправомірні рішення судів. За її словами, на сьогодні рішеннями певних судів «просто кришується весь незаконний рух товарів та послуг». «Тому ми сьогодні, щоб захистити наші митні, податкові адміністрації та інші органи, які зобов’язані брати податки, прийняли спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати завідомр злочинні рішення судів», - сказала керівник уряду.

Вона зазначила, що Кабмін має намір провести збір відповідних неправомірних рішень судів та передавати їх до Міністерства юстиції. На основі цього, за її словами, будуть направлятися звернення до Верховної Ради про звільнення суддів, які ухвалюють такі рішення.

Крім того, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, будуть направлятися відповідні звернення до Генеральної прокуратури про порушення проти таких суддів кримінальних справ. «Я також буду звертатися до голови Верховного Суду, щоб ці ситуації були розглянуті на пленумі Верховного Суду і щоб по них був зроблений висновок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.