Мер Донецька заявляє, що на півночі регіону може реалізуватися «кримський сценарій»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

«Поки я не бачу цього саме у Донецьку. Але якщо говорити про інші міста на півночі Донецької області, то там можливо», - сказав Лук’янченко.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області – зокрема, у Слов'янську і Краматорську. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників.

За даними СБУ на 28 квітня, у полоні у терористів у Слов'янську перебувають близько 40 осіб.

Так, 25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій.

Сесія міськради Слов'янська схвалила друк бюлетенів для референдуму щодо долі регіону, повідомили РІА «Новости» у прес-службі міськради 29 квітня.

Бюлетені мають бути надруковані "не пізніше за 6 травня". У них буде лише одне питання, на яке можна буде відповісти "так" чи ні": "Чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Донецької народної республіки?".

Як очікується, «референдум про статус регіону», проголошений "Тимчасовим урядом Донецької народної республіки", пройде 11 травня.

Нагадаємо, в Україні немає закону про місцеві референдуми. Проте це не зупинило нелегітимну владу Криму, яка 18 березня провела так званий «референдум» про статус регіону і заявила, що майже 100% кримчан проголосували за приєднання півострова до РФ.

Вже 20 березня влада Росії ухвалила рішення «про входження» Криму до складу РФ.

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27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум у Криму визнано незаконним. Практично усі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

17 квітня під час «прямої лінії» з росіянами президент РФ Володимир Путін визнав, що незаконний референдум у Криму пройшов за участю російської армії.