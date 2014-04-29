Президентська кампанія цьогоріч є спокійною та малобюджетною - КВУ

Експерти заявляють, що нинішня президентська кампанія характеризується низькими витратами, відсутністю адміністративного ресурсу, тиску на журналістів і в цілому проходить досить спокійно, на відміну від попередніх президентських перегонів.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили голова комітету “Рівність можливостей” Олександр Чекмишев та голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

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Зокрема Черненко зазначив: “Наш моніторинг показує зміщення акцентів в порівнянні з попередніми виборами. Сьогодні більшість тих речей, про які ми говорили на попередніх виборах, а саме застосування адмінресурсу, підкупу, тиск і залякування журналістів, цензура, мають лише одиничні випадки”.

Разом з тим Черненко додав, що має місце не рівне представництво кандидатів у президенти у ЗМІ і значна кількість замовних матеріалів, так званої “джинси”. Водночас він додав, що “джинси” все рівно менше, ніж було у попередніх виборчих кампаніях. “Якщо колись “джинса” була тотальною і в центральних, і в місцевих ЗМІ, мала місце монополія декількох кандидатів на “джинсу”, то сьогодні ми бачимо деякий плюралізм замовних матеріалів. Це не виправдовує замовників, але раніше у ЗМІ було табу на деякі прізвища кандидатів і скільки б кандидати грошей не пропонували, їх матеріали не розміщувались”, - сказав Черненко.

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В свою чергу голова комітету “Рівність можливостей” Чекмишев також відзначив прогрес у висвітленні діяльності кандидатів у президенти в порівнянні з попередніми виборчими кампаніями: “Ми вперше за всю історію українських виборів не маємо табуйованих осіб на тих чи інших телеканалах. Значно менше використовується різного роду фейків, маніпуляційних технологій. Головною проблемою лишається “джинса”.

Крім того, він додав, що ЗМІ, висвітлюючи діяльність представників влади, не показують їх як агітаторів за ту чи іншу політичну силу. Посадові особи в випусках новин фігурують виключно як виконавці своїх обов'язків. А що стосується самих кандидатів у президенти, то їх діяльність представлена в телевізійних ЗМІ “майже збалансовано”. Він додав, що мова йде про найрейтинговіших кандидатів — Юлію Тимошенко та Петра Порошенка. “Трошки відстав від них Михайло Добкін і ще більше Сергій Тігіпко”.

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Говорячи про фінансову сторону виборчої кампанії, експерти відзначають не великі в порівнянні з попередніми кампаніями витрати кандидатів у президенти на агітацію. Зокрема, Черненко заявляє, що поточна президентська кампанія є найдешевшою: “Якщо раніше мова йшла про десятки мільйонів доларів, які витрачали рейтингові кандидати на вибори, то сьогодні, якщо хтось в потратив, то всього кілька мільйонів”.

В свою чергу Чекмишев говорить про те, що виборча кампанія ще може посилитись ближче до дати виборів. “Очевидно нам не вдасться обминути різних варіантів чорного піару. Першими викидами чорного піару я вважаю заяви про лояльність Порошенка до Росії через те, що він має там бізнес, а також заяви в адресу Тимошенко, звинувачення в тому, що вона — агент Кремля і виконує путінський сценарій. Без чорних технологій і взаємного поборювання ми не обійдемося. А що стосується грошей, то я погоджуюсь, що ця кампанія буде вдесятеро дешевша за попередню”, - сказав Чекмишев.