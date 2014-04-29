У Луганську сепаратисти взяли штурмом ОДА, правоохоронці перейшли на бік мітингувальників
Мітингувальники взяли штурмом Луганську облдержадміністрацію.
У Луганську близько 3 тисяч проросійськи налаштованих мітингувальнікв сьогодні захопили будівлю Луганської облдержадміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент на будівлі встановлені прапори Російської Федерації і самопроголошеної Луганської народної республіки.
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Двері і вікна на першому поверсі будівлі вибито всередині і на даху будівлі знаходяться мітингувальники скандує «Референдум!», «Донбас!» «Росія!», «Міліція з народом» і вимагає до відповіді губернатора Луганської області Михайла Болотських.
Працівників міліції з будівлі вивели через чорний хід. Правоохоронці перейшли на бік мітингувальників і начепили георгіївські стрічки. Люди закривають двері ОДА зсередини, збираються забарикадуватися.
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Раніше, о 12-й годині усіх співробітників ОГА евакуювали з будівлі.
Нагадаємо, сьогодні о 14.00 закінчився термін ультиматуму, який висунули організатори захоплення будівлі Управління СБУ. У списку вимог амністія усіх учасників протестного руху на сході України, визнання російської мови державною, а також проведення референдуму з питання самовизначення регіону.