Під ОДА в Луганську полковник міліції вийшов до сепаратистів: "Ми зброю не здамо" (онлайн-трансляція)
На переговори до сепаратистів у дворі захопленої штурмом Луганської ОДА вийшов командир правоохоронців.
Він представився полковником Сергієм Осиповим та повідомив. що його полк знаходився у будівлі ОДА для охорони порядку. Полковник частково погодився на вимоги сепаратистів, передає ТСН, посилаючись на онлайн-трансляцію подій.
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"У мене прохання - випустіть особовий склад. Ми зброю не здамо. Хочете стріляти - стріляйте першим в мене. Хочете - ми виходимо, ви йдете за нами, ми доходимо до нашої частини і там здаємо зброю в частину", - запропонував Осипов.
Сепаратисти не пішли на компроміс та зажадали, щоб правоохоронці негайно здали зброю, яку вони начебто збираються опечатати. Проте полковник вчергове наголосив: "Ми зброю не здамо!" Як повідомляють очевидці, переговори тривають.
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