У Слов’янську тривають переговори щодо звільнення спостерігачів ОБСЄ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Станом на сьогодні, 30 квітня, багатонаціональна група військових спостерігачів та офіцерів Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України, які їх супроводжували продовжує бути утриманою, проводяться заходи щодо її звільнення.

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Нагадаємо, в період з 21 по 28 квітня 2014 року згідно з рішенням ОБСЄ, в Україні працює беззбройна багатонаціональна інспекційна група за Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. До складу групи з восьми осіб увійшли чотири представники ФРН та по одному зі Швеції, Польщі, Данії та Чехії. Відповідно до вимог Віденського документу-2011, інспекційну групу супроводжують представники Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил у кількості п’яти осіб.

До переговорного процесу щодо звільнення затриманих долучилися представники цивільної місії ОБСЄ, в результаті якого було звільнено шведського військового у зв’язку з його хворобою на цукровий діабет. За його словами, 25 квітня, не доїжджаючи 4 км до Слов’янська, беззбройна група зупинилася для визначення подальшого руху у напрямку м. Артемівськ. В цей час до них під’їхало два автомобіля з вісьмома озброєними невідомими у масках, які затримали групу та супроводили до будівлі міської адміністрації м. Слов’янськ, де й утримують по теперішній час.

Тривають переговори представників місії ОБСЄ щодо звільнення групи. Представниками ОБСЄ, Червоного Хреста та Посольства ФРН влаштовується побут затриманих. Офіцерам Збройних сил України через представників ОБСЄ направлено листи від родин, книги.

На даний час отримувати будь-яку інформацію про групу можливо лише через представників місії ОБСЄ.

30 квітня Україною ініційовано проведення засідання Форуму з питань Співробітництва у Сфері Безпеки та Постійної Ради ОБСЄ за участю 57 держав-учасниць. Одним з питань якого буде звернення від ОБСЄ до Російської Федерації щодо сприяння у звільненні затриманих.