АТО буде продовжено незалежно від рішення щодо проведення "референдуму" - Парубій

12:31, 08 травня 2014
Політика
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На думку секретаря РНБО, "референдум" незаконний і не має ніякої юридичної сили.

Андрей Парубий заявил, что АТО будет продолжаться независимо от решения о проведении

Про це Андрій Парубій заявив на брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

"Антитерористична операція буде продовжуватися незалежно від рішень тих чи інших груп диверсантів і терористів, які є у Донецькій і Луганській областях, - скзав він.

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Також додавши, що призначений сепаратистськими силами "референдум" незаконний і не має ніякої юридичної сили.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Вікторія Сюмар заявила, що українська влада готова до мирного діалогу з сепаратистами Донбасу.

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