АТО буде продовжено незалежно від рішення щодо проведення "референдуму" - Парубій
12:31, 08 травня 2014Політика
0 0
На думку секретаря РНБО, "референдум" незаконний і не має ніякої юридичної сили.
Андрій Парубій заявив, що АТО буде тривати незалежно від рішення про проведення "референдуму"
Про це Андрій Парубій заявив на брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".
"Антитерористична операція буде продовжуватися незалежно від рішень тих чи інших груп диверсантів і терористів, які є у Донецькій і Луганській областях, - скзав він.
Читайте такожУ Слов'янську вночі обстріляли блокпост підрозділу АТО
Також додавши, що призначений сепаратистськими силами "референдум" незаконний і не має ніякої юридичної сили.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Вікторія Сюмар заявила, що українська влада готова до мирного діалогу з сепаратистами Донбасу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter