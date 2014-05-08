Президент Вірменії вважає «дивним», що навіть в ОДКБ немає єдиної позиції щодо Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Кремлі в ході зустрічі за участю президента РФ Володимира Путіна, президента Білорусі Олександра Лукашенка, президента Таджикистану Емомалі Рахмона і президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва.

«Вірменія виходить із принципової необхідності зіставлення наших позицій щодо найважливіших для держав - членів ОДКБ питань при їх обговоренні в міжнародних і регіональних організаціях», - сказав Сарксян.

За його словами, цей підхід був в основі вірменської позиції при голосуванні в різних організаціях після подій серпня 2008 року (грузинсько-російська війна – УНІАН).

Читайте такожПрезидент Киргизстану сподівається, що "росіяни не хочуть війни"«Ми ясно уявляли, що з одного боку, йдеться про наші союзницькі відносини, а з іншого боку, йдеться про нашу сусідню країну, де у нас велика громада, кілька сотень тисяч осіб, про країну, через яку йде близько 75% усіх поставок до Вірменії», - сказав Саргсян

«Так було й тепер при голосуваннях щодо української кризи і в ООН, і в Раді Європи. Я думаю, що ми повинні жорстко домовитися про координацію наших зовнішньополітичних дій, тому що виходить дещо дивно», - заявив він.

При цьому Саргсян нагадав, що Вірменія чітко заявила, що проведення референдуму в Криму «в нашому прочитанні є черговим прикладом реалізації права народу на самовизначення шляхом вільного волевиявлення».

За його словами, Вірменію турбує зростання насильства в Україні, так там проживає більше півмільйона вірмен. «Із відчуттям глибокого жалю відзначаємо, що ці події призвели до загибелі людей. Виходимо з того, що кризу має бути вирішено виключно мирними засобами, за допомогою широкого діалогу, в першу чергу в самому суспільстві, а також переговорів на основі Статуту ООН і міжнародного права на основі домовленостей, досягнутих у Женеві 17 квітня цього року», - сказав Сарксян.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН прийняла резолюцію про невизнання проведеного 16 березня «референдуму» в Криму про відділення від України та подальшої анексії півострова Росією. За резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утрималися - 58, а 11 проголосували проти, зокрема проти були РФ, Білорусь, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Болівія, Вірменія, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, Судан.