Висловлення поваги до «референдумів» на Донбасі з боку РФ не означає їхнього визнання - ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Буркхальтер заявив журналістам після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якій він інформував керівників європейських дипломатій про план ОБСЄ щодо стабілізації ситуації в Україні та національний круглий стіл, який відбудеться цього тижня в Києві за участі представника ОБСЄ.

"Якщо ми хочемо мати успіх - це можливо лише із залученням до процесу усіх гравців. Відносини з Російською Федерацією тут дуже важливі. Російська Федерація хоче, щоб до уваги були взяті люди, які мислять інакше у східних частинах України, щоб вони мали голос в національному діалозі", - сказав Буркхальтер.Читайте також«Референдуми» у Донецькій і Луганській областях не мають жодних правових наслідків - ЦВК

"Навіть на "референдум" Росія відреагувала повагою, а не визнанням. Про визнання їх результатів не йдеться. Це також добра ознака для налагодження національного діалогу", - додав глава ОБСЄ.

За словами Буркхальтера, він презентував міністрам закордонних справ ЄС "дорожню карту" врегулювання ситуації в Україні.

"Серцевиною плану є Україна. Ми не хочемо нічого робити без України, ми хочемо знайти рішення, які допоможуть країні та її народу мати широкий об'єднавчий підхід для побудови власного майбутнього", - зазначив Буркхальтер.

За його словами, в Україні необхідно швидко розпочинати національний діалог щодо врегулювання ситуації.

"Ми не можемо втрачати час, ми маємо діяти швидко, щоб розпочати національний діалог. Важлива підтримка усіх чотирьох підписантів Женевської декларації", наголосив голова ОБСЄ. (Женевську декларацію щодо деескалації ситуації в Україні підписали 17 квітня представники ЄС, США, України та Росії – УНІАН).Читайте такожТурчинов: У так званому "референдумі" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - понад 30%

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

У Кремлі заявили, що з повагою ставляться до «волевиявлення населення Донецької і Луганської областей».