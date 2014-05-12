Ромпей запевняє, що ЄС не визнає анексію Криму й так звані «референдуми»
За його словами вчорашні псевдореферендуми є незаконними, нелегітимними і не заслуговують на довіру.
Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявляє, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя і так звані вчорашні «референдуми».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй заяві для журналістів у Києві.
«ЄС твердо підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, ми не визнаємо анексії Криму і Севастополя, так само як ми не визнаємо так звані вчорашні «референдуми», - сказав Ромпей.
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За його словами вчорашні псевдореферендуми є незаконними, нелегітимними і не заслуговують на довіру.
На його переконання, такі референдуми є способом збурення розподілу між громадами України.
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«Насилля має бути зупинено, верховенство права має бути забезпечено, права людини мають бути дотримані. І політичні вимоги мають просуватися політичними, а не збройними засобами», - сказав Ромпей.