Ромпей запевняє, що ЄС не визнає анексію Криму й так звані «референдуми»

Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявляє, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя і так звані вчорашні «референдуми».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй заяві для журналістів у Києві.

«ЄС твердо підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, ми не визнаємо анексії Криму і Севастополя, так само як ми не визнаємо так звані вчорашні «референдуми», - сказав Ромпей.

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За його словами вчорашні псевдореферендуми є незаконними, нелегітимними і не заслуговують на довіру.

На його переконання, такі референдуми є способом збурення розподілу між громадами України.

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«Насилля має бути зупинено, верховенство права має бути забезпечено, права людини мають бути дотримані. І політичні вимоги мають просуватися політичними, а не збройними засобами», - сказав Ромпей.