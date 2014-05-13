Держдума Росії попросить світ урятувати Україну від спровокованої Путіним катастрофи

«Депутати Держдуми РФ звертаються до парламентаріїв світу із закликом зробити все можливе, щоб зупинити масове насильство і гуманітарну катастрофу, що насувається, в Україні. Депутати Держдуми обурені тим, що нинішня київська влада сприяє ескалації громадянської війни і жорстоким вбивствам мирних громадян націонал-радикалами, що творять безчинства», - йдеться у документі. При цьому наголошується, що не відоме точне число і імена загиблих в Одесі 2 травня.

Читайте такожВійськові льотчики РФ отримували наказ порушити повітряний простір України - ЗМІРосійські депутати також стурбовані, що «під прикриттям антитерористичної операції» убито десятки людей в Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, інших населених пунктах Донбасу. (У квітні озброєні російські бойовики почали провокувати сутички на сході України. Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході, де сепаратисти захопили ряд держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. 2 травня в районі Слов'янська і Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії - УНІАН).

Читайте такожРомпей: Росія навіть не починала виконувати Женевські домовленостіНаголошується, що Держдума «розділяє висловлену в Женевській заяві від 17 квітня 2014 року позицію» про те, що конституційний процес, що проходить на Україні, повинен бути всеосяжним, прозорим і відповідальним, повинен включати негайний початок широкого національного діалогу з урахуванням інтересів населення всіх регіонів і національностей, всіх політичних і громадських сил України, а також з урахуванням підсумків так званих «референдумів» 11 травня 2014 року в Донецькій і Луганській областях, що свідчать про прагнення жителів цих регіонів захищати свої права. (УНІАН: 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» щодо визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної «Донецької народної республіки». У так званій «Луганській народній республіці» заявили, що 94-98% виборців проголосували за відділення регіону. Водночас в.о. президента України Олександр Турчинов повідомив, що у так званому «референдумі» в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій – трохи більше за 32%.)

Підкреслюється, що такий діалог можливий тільки після невідкладного згортання «військових дій, повного роззброєння і ізоляції неонацистських банд, припинення тиску на політичні партії і депутатів Верховної Ради України, відмови західних політичних кіл від заохочення київської влади».

Також Держдума заявляє про необхідність негайно провести міжпарламентські консультації з вироблення підходів, які б сприяли деескалації напруженості і відновленню безпеки громадян України.

Читайте такожКомітет Ради Федерації РФ підтримав закон про анексію Криму«Заслуговує на увагу проект «Дорожньої карти», запропонований 7 травня 2014 року швейцарським головуванням в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Державна дума звертається до парламентів світу і міжнародних парламентських організацій з пропозицією сформувати на майданчику Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі міжнародну контактну групу по Україні з метою припинити громадянське протистояння і вивести країну з політичної кризи», - йдеться у документі.

«Тільки разом, використовуючи реальні можливості парламентської дипломатії, ми зможемо зупинити насильство на Україні, запобігти в країні гуманітарній катастрофі. Це – святий обов’язок усіх чесних політиків сучасного світу», - упевнені в Держдумі.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Влада в Україні, а також лідери Заходу і США переконані, що Росія за допомогою провокацій на півдні і сході України намагається зірвати президентські вибори, заплановані на 25 травня.