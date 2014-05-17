Україна звернеться з позовами в усі міжнародні суди щодо анексії Росією Криму - Порошенко

Про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив кандидат у Президенти України Петро Порошенко.

«Ми маємо сформувати дуже жорстку професійну юридичну, економічну, безпекову, соціальну позицію щодо Криму. Буде підготовлена велика кількість, з фантастичною перспективою судових позовів у всі міжнародні інстанції, починаючи з Міжнародного суду ООН, завершуючи Міжнародним судом з прав людини, починаючи з міжнародного суду з Стокгольмського арбітражу по «Чорноморськнафтогазу» і завершуючи Морським арбітражом по щельфу. Це буде тверда, жорстка юридична позиція, що змусить Росію заплатити за цю авантюру», - заявив Порошенко.

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За його словами, «ніхто зараз не може обіцяти, що ми силою зброї або іншими силами звільнимо Крим». Порошенко зазначив, що це завдання принаймні на місяці або навіть на роки. Водночас, він підкреслив , кримське питання буде пріоритетом в україно-російських відносинах нарівні з енергетичною безпекою.

Порошенко також повідомив, що уразі його обрання Президентом , у новому уряді буде міністерство з питань Криму. Політик не виключив що посаду міністра буде запропонований представнику кримських татар.