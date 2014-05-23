МЗС вітає заяви Путіна про те, що РФ після виборів працюватиме з українською владою

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця сказав журналістам.

“Можливе визнання з боку Росії новообраного президента чи новообраної влади України. Якщо це справді станеться, ми будемо вітати не тільки заяви Росії, а й конкретні дії Росії по визнанню українського уряду і налагодженню співпраці з легітимно обраним українським урядом”, - сказав Дещиця.

За його словами, питання щодо запровадження санкцій проти Росії має превентивний характер.

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“Те, що зараз Росія робить певні заяви (сподіваємось, що вони також будуть підкріплені і конкретними діями), показує, що Росія взяла до уваги можливе застосування таких заходів з боку як ЄС, так і США”, - сказав Дещиця.

За його словами, вчорашнє обговорення на засіданні Ради безпеки ООН питання деескалації ситуації на сході України і зменшення напруги на українсько-російському кордоні підтверджує, що всі члени Ради безпеки ООН підтримують позицію України щодо необхідності проведення президентських виборів в Україні без жодних провокацій.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает зауважив, що питання можливості запровадження проти Росії третьої хвилі санкцій розглядається Європейським Союзом. “Питання санкцій розглядається, але конкретні заходи будуть вжиті тільки в тому випадку, якщо ми побачимо, що не буде деескалації конфлікту, або будуть виникати якісь інші подібні проблеми”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, Путін заявив, що Росія з повагою поставиться до вибору українського народу на президентських виборах 25 травня. «Ми розуміємо, що люди в Україні хочуть, щоб країна вийшла з цієї тривалої кризи. Поза будь-якими сумнівами, ми з повагою поставимося до вибору українського народу, дивитимемося, що відбувається», - сказав Путін.